De Kwekpoel in sporthal De Dommel is ieder jaar voor veel jonge eendjes hét carnavaleske walhalla.

‘Feest Kwekpoel vieren we dit jaar nóg grootser’

51 minuten geleden

Vijf keer elf jaar jeugdcarnaval in Eendengat. Dat vraagt om een nog grootser feestje in sporthal De Dommel, die tijdens het leutfeest wordt omgebouwd tot het thuishonk voor de Donseendjes: de Kwekpoel. De jubilerende Knokkers zijn druk bezig met de voorbereidingen.

Vanaf zaterdag 18 februari kan de jeugd vier dagen op een rij genieten van een carnavalesk programma. Sowieso zorgen de dj’s van de Kek Partycrew het gehele leutfeest voor feestelijke klanken.

Zondag danst, springt en swingt iedereen op de beat van de artiesten Mikey en Megan. Voor die middag is er ook een thema: Glitter en Glamour. ,,Uiteraard zijn we benieuwd wie er ’s avonds de mooiste glitteroutfit heeft”, melden de Knokkers.

Op maandagochtend staat er een koninklijk donseendjesfeest op de agenda. En ‘s middags zet acrobaat Tommie de boel op stelten.

De Knokkers tippen alvast dat maandagavond het feest grootser dan ooit wordt opgezet. Op haar Facebookpagina maakte de organisatie deze week bekend dat de mannen van Stuk (TV) naar Boxtel komen.

Dinsdagmiddag worden er spelletjes gespeeld tijdens de zogeheten Route 55. Het avondprogramma bestaat dan uit de traditionele Jongens tegen de Meisjes Schreeuwbattle om het jubileumjaar met z’n allen knallend af te sluiten.

KAARTJES

Wie zeker wil zijn van vier avonden feesten in de Kwekpoel, kan daarvoor partybandjes kopen bij telefoonzaak Ring&Go aan de Rechterstraat 3 voor elf euro per stuk (contant betalen). Binnenkort zijn deze ook via onderstaande website te bestellen. Op een later moment kunnen de entreebewijzen worden opgehaald. Losse tickets zijn alleen verkrijgbaar op de avond zelf bij de Kwekpoel en kosten drie euro per stuk.

Meer informatie: www.kwekpoel.nl.