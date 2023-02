‘Bel eens bij eenzame buurman aan’

Praat! is een gezamenlijk initiatief van stichting Brabants Centrum en Huis73, de koepelorganisatie van onder meer de bieb in Boxtel. Het huidige thema kwam mede tot stand door de speciale uitgave voor mensen met dementie die Brabants Centrum in november uitgaf. Naar aanleiding daarvan bezochten Henk van der Zee, directeur van stichting Brabants Centrum, en Van der Lee de directie van Zorggroep Elde Maasduinen. Van der Lee: ,,We dachten erover Praat! te wijden aan dementie of een ander aspect van de zorg. We zijn uitgekomen op een bredere rode draad: namelijk hoe we in Boxtel voor elkaar zorgen. De zorg staat onder druk, maar het is de vraag of alles in de schoot van de professionals geworpen moet worden. Wat kunnen we als samenleving, m..