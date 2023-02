Wat te dragen tijdens het hardlopen? 6 kledingtips

In Brabant zijn veel mooie natuurgebieden waar je kunt hardlopen. Tijdens deze sportieve activiteit in de buitenlucht is het belangrijk dat je comfortabele kleding draagt die je goed ventileert bij warmte en goed isoleert bij koude en natte omstandigheden. Dit zijn zes kledingtips:

Kies het juiste materiaal

De beste stoffen voor hardlopers zijn vochtafvoerende stoffen. Deze voeren transpiratievocht af en houden je droog en warm tijdens het hardlopen. Stoffen die snel drogen, zoals polyester en nylon, zorgen voor een blijvend comfortabel gevoel terwijl je je in het zweet werkt. Als je in een regenbui terechtkomt, drogen ze snel. Daardoor krijg je het niet koud.

Kies kleding met duimgaten

Veel hardloopjacks met lange mouwen hebben duimgaten om de handen te bedekken, zodat je op koude dagen geen handschoenen nodig hebt. Ze helpen ook om de mouwen op hun plaats te houden tijdens het hardlopen. Bij sommige modellen zijn zelfs wanten in de mouwen verwerkt.

Inpakbaar

Tijdens het hardlopen krijg je het warm en doe je vaak een laagje uit. Een hardloopjack of -vest kun je om je middel knopen. Er bestaan ook hardloopjacks die je compact kunt opbergen in hun eigen zak. Zo kun je ze gemakkelijk meenemen in een klein rugzakje.

Schuurvrije naden

Zoek hardloopkleding zonder naden, zodat je gemakkelijk kunt bewegen zonder dat de stiksels tegen je huid schuren.

Sokken

Wanneer je intensief traint, produceren je voeten veel transpiratievocht. Dit kan leiden tot blaren, tenzij je sokken draagt die vocht afvoeren. Een voorbeeld van dit soort sokken zijn bamboe sokken waarmee je kunt sporten.

Kleding met reflectie

Als je in het donker hardloopt, zorgt kleding met reflecterende stukken voor veiligheid. Je kunt ook een band met lichtjes om je arm dragen als het erg donker is in het gebied waar je loopt. Bijvoorbeeld buiten een dorp of in een natuurgebied. Ook een hoofdlamp kan dan handig zijn.