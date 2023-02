Wereldster Sven Ratzke naar Podium Boxtel

Podium Boxtel is trots dat wereldster Ratzke de gang naar het theater aan de Burgakker maakt. Als de in Nijmegen opgegroeide entertainer in Nederland is, kiest hij doorgaans voor grotere zalen. Vaak zijn de extravagante shows van het ‘Cabaret Supernova’ (The London Herald) ook te zien op podia in Berlijn en New York. ‘Venus & Mars’ is na een tournee in Nederland ook in Hamburg, München, Zürich, Londen, Sydney en Melbourne te aanschouwen.

EIGENZINNIG

Ratzke zingt in zijn nieuwste programma de mooiste songs van de afgelopen eeuw. Reken op verrassende vertolkingen van bekende nummers van Jacques Brel, Nina Simone, Nick Cave, Leonard Cohen, Nina Hagen en natuurlijk David Bowie. Vooral diens werk is een rode draad..