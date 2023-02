De Kinderboerderij en de gemeenschapshuizen trokken begin dit jaar aan de noodklok omdat hun subsidies met 10 procent gekort worden. De gemeente Boxtel zit in financieel zwaar weer en moet de broekriem aanhalen. De korting werd later een jaar uitgesteld.

Kinderboerderij Boxtel zoekt boerenspulletjes

25 minuten geleden

Een riek, een gaffel of een oude zeis: Kinderboerderij Boxtel zoekt boerenspullen voor een veiling. De boerenboedeldag is op zondag 21 mei en valt samen met de schapenscheerdag.

De vrijwilligers zijn op zoek naar klein huisraad en spullen die op een boerderij gebruikt worden. Denk aan: pannen, bestek, servies, spelletjes, tuingereedschap en andere voorwerpen om mee op het land te werken.

INLEVEREN

Gedurende de dag worden er op drie momenten boerderijartikelen geveild. Huisraad en dergelijke is de hele dag in kraampjes te koop. Een ‘boer en boerin’ lopen 21 mei rond op het erf van de hoeve aan het Apollopad om de producten en voorwerpen aan te bevelen. Wie nog verkoopbare spullen op de (hooi)zolder heeft liggen en die kwijt wil, de Kinderboerderij is er blij mee. De opbrengst van de boerenboedeldag komt ten goede aan de hoeve. Goederen kunnen op dinsdag en donderdag en op vrijdagochtend ingeleverd worden. Op een andere dag langskomen is mogelijk, na een belletje met de boerderij, zodat er iemand aanwezig kan zijn.

SCHAPEN SCHEREN

Op zondag 21 mei is het tevens schapenscheerdag. Dan ontdoet een ervaren scheerder de dieren van hun warme jas. Een bijzonder karwei dat altijd veel bekijks trekt van ouders en kinderen.