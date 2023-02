Taekwondoschool Dekker viert drieëndertigjarig bestaan

57 minuten geleden

Taekwondoschool Dekker bestaat 33 jaar en vierde dat woensdagavond 31 januari met een speciale ouder- en kindtraining. Puur genieten, volgens een van de deelnemers.

De gedrevenheid van alle leden spatte ervan af. Er was een parcours klaargemaakt en in twee groepen bonden de sporters de ‘strijd’ aan. De eerste ronde waren de teams uit jeugd en volwassenen samengesteld, daarna was het jong tegen oud. Winnen was echter niet het belangrijkst, respectvol plezier met elkaar maken wel.

Om de avond af te sluiten hield Ad Dekker, oprichter, eigenaar en drijvende kracht achter de taekwondoschool een mooie speech. Ouders hadden hapjes gemaakt, er werden cadeautjes gegeven en voor iedereen was er een cakeje met daarop 33. Een sportief feestje.