Crispijn Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht opnieuw

59 minuten geleden

Na tweehonderd kilometer kwam hij als eerste over de streep. Crispijn Ariëns uit Boxtel won gisteren de Alternatieve Elfstedentocht. Hij schreef de langste schaatsmarathon op de Oostenrijkse Weissensee voor de tweede keer op zijn naam.

Direct na zijn winst woensdag, schoten de tranen hem in de ogen. Dit keer niet van de kou (het was -10 graden), maar van geluk. De wedstrijd uitrijden is immers al een prestatie van formaat, laat staan hem winnen. Ariëns finishte in een tijd van 5 uur, 37 minuten en 25 seconden.

FAVORIET

Vooraf stond Ariëns al te boek als de favoriet voor de overwinning. In het Brabants Dagblad van een dag eerder gaf hij al aan dat juist dat tegen hem kan werken omdat uit de geschiedenis blijkt dat de favoriet bijna nooit wint.

De Boxtelaar zegevierde in 2017 ook al eens in Oostenrijk. Momenteel komt hij uit voor het Reggeborgh-team als marathonschaatser.