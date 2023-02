Sjefkok.nl tegen voedselverspilling

Timmermans kwam op het idee toen hij thuis de resten van een lekkere curry aan het weggooien was. ,,We hadden er met smaak van gegeten en een deel in de koelkast gezet en vergaten het vervolgens. Toen ik het restant in de afvalbak kieperde dacht ik: ‘waar ben ik in godsnaam toch mee bezig!’ Dat moet toch anders kunnen”, legt hij uit.

De Boxtelaar, IT’er van beroep, werkte het concept uit samen met Wim van der Vorst en Marieke Maas. Hoewel het tegengaan van voedselverspilling een belangrijke rol speelt achter Sjefkok.nl, willen de drie ondernemers ook zorgen voor meer sociale interactie en een gezonde levensstijl. ,,Onze samenleving wordt meer en meer een smeltkroes van allerlei culturen en generaties. Al die kennis en ervaring komt samen..