What’s Up, dansmariekes?

Wat zijn jullie goed! Hoe lang zijn jullie al dansmarieke? Kelsey: ,,Ik begon toen ik acht jaar was. Ik ben twee keer jeugdprinses van de club geweest, maar alle andere keren was ik dansmarieke en dat ben ik nog steeds.” Ellen: ,,Door corona hebben we twee jaar niet opgetreden, dus ik dans nu voor de derde keer.” Lotte: ,,Voor mij is het de eerste keer.”

Wat vinden jullie er zo leuk aan? Lotte: ,,Ik houd heel erg van optreden, daar heb ik het meest zin in. En in het feesten.” Kelsey: ,,Ik vind het gewoon heel gezellig met de meiden en ik houd heel erg van dansen. Je ziet mij niet stilstaan op een feestje.” Ellen: ,,Ik houd van dansen én van carnaval. De optredens zelf vind ik eigenlijk minder leu..