Eensgezindheid over nieuwbouw Albinonistraat

Het huidige ontwerp omvat een complex van drie woonlagen met in totaal 27 sociale huurwoningen. Het lag tot en met 18 januari ter inzage. Het pand verrijst op de plek waar het voormalige schoolgebouw van De Beemden nu nog staat. In november meldde Brabants Centrum al dat de oude school in het eerste kwartaal van 2023 gesloopt wordt. Die termijn staat nog steeds, een exacte startdatum van de sloop is nog niet bekend, laat woonstichting Joost weten.

De inrichting van de buitenruimte is een taak van de gemeente Boxtel. Uit bijeenkomsten met omwonenden bleek dat parkeren een aandachtspunt was. Tijdens de bouw worden tijdelijke parkeerplaatsen voor buurtbewoners aangelegd. Ook naderhand wordt voor de nodige parkeerruimte gezorgd.