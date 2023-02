Kinderen juichen bij opening van Wereldschool Taalrijk

De sfeer zat er bij de voorbereiding van de opening al goed in. De kinderen waren door de schoolleiding namelijk gevraagd hapjes uit de eigen cultuur mee te brengen. Jawid (11) liet trots zijn pan gele rijst met lamsvlees zien. ,,Een super lekker Arabisch gerecht”, vertelt hij. Christabella (7) had een bord met kipstukjes meegenomen. ,,Deze worden veel in Nigeria gegeten. Nieuwe klasgenoten mogen proeven.”

LEERGIERIG

Veronika (11) is een van de laatste leerlingen die erbij is gekomen. Ze is blij dat ze hier naar school kan. ,,Ik wil Nederlands kunnen schrijven en leren rekenen.” De leergierige Oekraïense moest dat traject even onderbreken. Het was volgens coördinator Heidi Schel van Wereldschool Taalrijk hoog tijd om buiten een feestje te..