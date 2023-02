Groep acht Angelaschool leert over opzetten bedrijf

Oud-leerling Pieter van de Laar vertelde dinsdag op de Angelaschool aan groep acht over zijn kledingbedrijf in het kader van het project Bizworld.

Van de Laar was nog een tiener toen hij een kledinglijn begon en online onder meer hoodies en shirts van eigen merk ging verkopen. Hij vertelt de schoolkinderen: ,,Als je een bedrijf wil starten, doe het gewoon. Maar begin klein. En geef niet meteen al het geld dat je verdient uit, maar spaar het op en steek het in je onderneming. Van die euro’s kun je weer nieuwe producten inkopen om te verkopen.”

STREETWEAR

In kleding was de Boxtelaar altijd al geïnteresseerd. ,,Ik houd van rap, de kleding die ik verkoop, is daar ook op geïnspireerd. Het is streetwear. Dat zie je ook in mijn merknaam terug. Lieter komt van de eenheid liter en mijn voornaam. In de straatcultuur staat een liter voor een kilo. Mijn label ..