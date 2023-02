Boxtelse journalist houdt lezing over Brabantse kanalen

De Zuid-Willemsvaart en het Máximakanaal staan zondag 12 februari centraal in Museum Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat. Vanaf 11.15 uur geeft Domien van der Meijden een lezing over de watergangen.

De Boxtelaar is werkzaam als journalist van Brabants Dagblad en werkte jarenlang op de stadsredactie in Den Bosch, waar hij de bouw van het Máximakanaal meemaakte. De hoofdredactie van de regionale krant vroeg hem om als historisch verteller rondvaarten te verzorgen. In totaal leidde Van der Meijden meer dan 8.000 bezoekers rond. Tijdens die tochten heeft hij uiteraard allerlei anekdotes en wetenswaardigheden opgetekend. Het leidde uiteindelijk tot een boek waarin ook de historie en sociale en economische betekenis van beide kanalen zijn opgetekend: Twee kanalen vol verhalen.

De Zuid-Willemsvaart werd al in 1826 in gebruik genomen en bracht meer welvaart aan een flink deel van de Brabanders. Inmiddels is het industrieel erfgoed en zelfs maritiem cultureel landschap. Het Máximakanaal bracht nieuw elan voor de Zuid-Willemsvaart. Het kleine zusje tussen de Maas bij Den Bosch en Den Dungen ging open in 2014 voor de beroepsscheepvaart.

Domien van der Meijden (61) begon 35 jaar geleden als verslaggever in Tilburg, toen nog voor het Nieuwsblad van het Zuiden dat later opging in Brabants Dagblad.

De presentatie start om 11.15 uur, inloop vanaf 10.45 uur. De presentatie duurt tot tot uiterlijk 13.00 uur, inclusief pauze. De entreeprijs zes euro of drie euro met museumkaart verplicht via info@muboboxtel.nl of telefonisch: 06-16 04 18 98.