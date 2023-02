GGD kost Boxtel in 2024 165.000 euro meer dan nu

wo 1 feb, 13:00

De GGD Hart voor Brabant ontvangt van elke gemeente in zijn werkgebied een bijdrage om diensten te kunnen leveren. De kosten lopen in 2024 voor Boxtel aardig op, blijkt uit een voorproefje van de definitieve rekening.

Dit jaar betaalt Boxtel 37,18 euro per inwoner aan de gezondheidsdienst. In 2024 wordt dat 42,01 euro, een verschil van bijna vijf euro, ofwel 13 procent. De totale kosten komen dan uit op 1.406.621 euro, volgens de concept-kadernota van de GGD. In werkelijkheid valt de rekening nog iets hoger uit, omdat die 1,4 miljoen euro gebaseerd is op het inwonertal van september 2022. De meerkosten ten opzichte van 2023 zijn circa 165.000 euro.

De stijging heeft deels te maken met indexering, maar ook met een aanpassing van het dienstenpakket van de GGD. Dat was sinds 2015 niet meer vernieuwd en dat gebeurt nu wel.

De Boxtelse gemeenteraad vraagt de GGD of het nieuwe pakket wel uitvoerbaar is, of het niet te veel werk is voor te weinig mensen. Daarnaast geeft ze aan dat ze graag eerder had willen weten dat de bijdrage zoveel hoger uit zou vallen.