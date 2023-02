‘We gaan alweer naar de vierde opvanglocatie’

Op de vraag hoe het verblijf bevalt op het terrein nabij Liempde, gaan de twee vrouwen los. Een douche die uitviel, een kapot toilet, een wasmachine die kuren vertoonde. Het komt wel eens voor dat een voorziening defect is en onderhoud nodig is. Zo moest eerder ook al de verwarming van de school worden gefikst. In zulke gevallen wordt direct iemand ingeschakeld, benadrukt een communicatiemedewerker van de gemeente Boxtel, al heeft het ook tijd nodig om een probleem op te lossen.

Het blijft echter soms wel behelpen op zo’n opvanglocatie. Een gesprek dat eigenlijk zou gaan over het eten, mondde uit in een klachtenregen. Of beter gezegd: een moment voor de twee vluchtelingen om hun hart te luchten.

HART LUCHTEN