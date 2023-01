In opdracht van de gemeente Boxtel werden in september 2021 in totaal 28 populieren gerooid in de berm van de straat Munselse Hoeve. Zoals wel vaker gebeurt als er bomen worden gekapt, vond onder meer hierover discussie plaats.

Combinatie95 wil resultaten van herplant zien

di 31 jan, 15:43

Het is voor de fractie van Combinatie95 onduidelijk wat particulieren doen aan herplant zodra ze een kapvergunning hebben gekregen. De partij wil boter bij de vis van het college.

Sowieso is Combinatie95 kritisch op wat de gemeente doet aan het planten van bomen. ,,We zien graag dat zij er aantoonbaar meer werk van maakt, ondanks boomplantdagen, een geboortebos en het realiseren van groen samen met bijvoorbeeld Natuurwerkgroep Liempde”, schrijft fractievoorzitter Stefan de Nijs in een brief aan het college. Dit om biodiversiteit te bevorderen en minder kwetsbaar te worden voor klimaatverandering.

Naar aanleiding van de bomendiscussie op de Heidonk in Liempde, waar in aanliggende straten zestig exemplaren zijn gerooid, stuurde een verontruste buurtbewoner een brief. De schrijver kon tien straten noemen waar bomen waren gekapt maar geen nieuwe voor in de plaats kwamen. Overigens hoeft herplant niet altijd op dezelfde locatie te gebeuren. Toch geeft het voor de fractie voldoende aanleiding om af te vragen hoe het zit met de handhaving: wordt er überhaupt op gecontroleerd en wat zijn daar de resultaten van?

Het college moeten nog terugkomen op de schriftelijke vragen, daar neemt zij maximaal een maand voor.