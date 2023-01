The Silence of the Lambs is maandag 13 februari te zien in het Muziekhuis aan de Passage Riche.

Psychologisch spel met kannibaal te zien in Muziekhuis

‘I ate his liver with some fava beans and a nice chianti’. Met deze woorden maakte Anthony Hopkins van zijn personage Hannibal ‘The Cannibal’ Lecter een legendarische schurk. De film The Silence of the Lambs (1991) is maandag 13 februari te zien in het Muziekhuis aan de Passage Riche.



De rolprent is onderdeel van het programma van FilmPodiumScopia, dat dit seizoen vijf klassiekers vertoont. Allen in het kader van het bereiken van de honderdste filmvertoning dit voorjaar.

The Silence of the Lambs gaat over de nog groene FBI-agente Clarice Starling, een rol van Jodie Foster, die de opdracht krijgt een vastgelopen onderzoek naar een seriemoordenaar vlot te trekken. Ze vraagt daarvoor de hulp van een andere, beruchte, maar ook zeer intelligente seriemoordenaar Hannibal Lecter, die in de gevangenis zit.

KAARTEN

De film, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Thomas Harris uit 1988, werd met vijf Oscars bekroond. De vertoning in het Muziekhuis begint om 20.15 uur met een korte inleiding. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Deze kosten 8,50 euro bij cadeauwinkel Hebbes op de Markt of 7,50 euro via de website www.podiumboxtel.nl.