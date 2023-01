Hockeycoaches Delmee en Verboom met WK-brons terug naar Boxtel

49 minuten geleden

Het is de Boxtelse bondscoach Jeroen Delmee en zijn assistent Eric Verboom gelukt om een medaille te winnen op het WK hockey in India. Zondagmiddag versloeg het nationale herenteam Australië met 3-1. Daarmee werd de teleurstelling van de verloren halve finale op vrijdag tegen België grotendeels weggespoeld.

Vooraf temperden zowel Delmee als Verboom in deze krant al de verwachtingen voor het wereldkampioen hockey. De ploeg waar zij sinds een jaar mee werken is jong en heeft relatief weinig ervaring op grote, internationale toernooien. Goud op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 staat als stip op de horizon, het WK was een goed meetmoment.

Niet dat de twee Boxtelaren en hun team de duels in India niet serieus namen. De eerste drie poulewedstrijden tegen Nieuw-Zeeland, Chili en Maleisië werden allemaal met gemak gewonnen, maar waren ook niet tegen de echte toplanden. In de halve finale trof Oranje echter België, een van de favorieten en tevens het land dat in de finale van 2018 na shoot-outs Nederland van het goud wist te houden. En ook dit keer was het België dat de oranje-mannen weerhield van een plek in de eindstrijd, wederom na shoot-outs omdat de score in de reguliere speeltijd op 2-2 bleef steken.

OPGEHEVEN HOOFD

De kater was dus groot, maar toch wisten Delmee en Verboom hun spelers op te peppen voor de strijd om de derde plek. Australië gaf vooral in de eerste helft nog tegengas, maar in het tweede bedrijf kreeg Oranje de touwtjes sterker in handen. Met 3-1 winst en een bronzen plak op zak kunnen de twee Boxtelaren met opgeheven hoofd het toernooi verlaten. Delmee heeft voldoende informatie in handen om zijn team klaar te stomen richting de Spelen in Parijs.

De WK-winst ging uiteindelijk naar Duitsland, dat in de finale na shoot-outs wist te winnen van België. Alle medailles zijn dus naar drie buurlanden gegaan.