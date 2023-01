Essche Boys weerhoudt titelkandidaat van scoren

28 minuten geleden

Essche Boys maakte zondag geen doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Avesteyn. De tegenstander net zomin. De thuisploeg kan tevreden zijn, want die sleepte een punt in de wacht tegen een titelkandidaat.

De thuisploeg begon de eerste wedstrijd na de winterstop met een hechte organisatie en liet Avesteyn voetballen. Gevaarlijk werd de tegenstander pas in de 25e minuut, toen zijn nummer tien vanuit een moeilijke positie op de paal schoot.

Essche Boys begon prompt dominanter te spelen en kreeg na een fraaie actie van Lars van Wanrooij op de rechterflank een goede kans. Zijn voorzet belandde echter net achter Luuk Wolfs.

Na de rust golfde het spel wat heen en weer zonder grote kansen. In de eindfase leken de gastheren de zege nog binnen te slepen, maar een strakke voorzet van Van Wanrooij bleek voor Pim Laansma te hoog om in te koppen. De brilstand blijft op het scorebord staan.

Zondag 5 februari voetbalt Essche Boys opnieuw thuis, dan tegen Boskant. De aftrap aan de Witvensedijk is om 14.00 uur.