Fotoserie: jeugdzittingsavonden Liempde staan bol van vermaak

Het publiek zag jonge artiesten dansen, toneelspelen, voorlezen, muziek maken, het kon niet op. De kinderen die zich hadden aangemeld voor Liemt got talent, stonden nu alsnog op het podium. De talentenjacht die in december gepland stond, werd afgeblazen wegens een tekort aan deelnemers. Dat was afgelopen weekend anders, toen brachten jonge Liempdenaren een avondvullend programma.

De jeugd gaf een fraai voorproefje van de zittingsavonden voor en door volwassen Ploegers, die donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 februari op de agenda staan. Ze zijn eveneens in De Serenade. De show van zondag begint om 13.00 uur, de overige voorstellingen starten om 20.00 uur. Kaartjes kosten 15,80 euro en zijn verkrijgbaar via www.deserenade.nl.