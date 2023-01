De aanplant van deze stevige haagbeuk symboliseerde de inbreng van Ark Rewilding en Trees for All in natuurgebied De Geelders: het is de 100.000e boom die er sinds 2019 extra bij zijn gekomen.

Ark bereikt mijlpaal met 100.000e boom

ma 30 jan, 12:16

Een feestelijke boomplantdag vorige week in natuurgebied De Geelders. Ark Rewilding bereikte woensdag met het aanplanten van de honderdduizendste boom in Het Groene Woud een mijlpaal. Het natuurontwikkelplan van de organisatie in Savendonk, een deelgebied van De Geelders, is eind dit jaar afgerond.

Op voorhand was al bekend dat de mijlpaal zou worden bereikt tijdens de boomplantdag in De Geelders. Er kwamen vorige week woensdag en donderdag weer drieduizend bomen bij op een van de percelen van Ark. De ontwikkelorganisatie heeft sinds 2019 gronden aangekocht rond het natuurgebied nabij Liempde om dat te versterken en uit te breiden. ,,De inheemse soorten die we ervoor kozen, zijn sterk genoeg om de komende jaren uit te kunnen groeien tot een jong en klimaatbestendig bos”, licht projectleider en Liempdenaar Ger van den Oetelaar van Ark toe. ,,Zouden we niets doen, dan zorgt klimaatverandering ervoor dat steeds meer dieren, planten en vogels verdwijnen.”

In het gebied wordt ook de bodem zodanig verbeterd dat deze meer water vasthoudt. Dit om aanhoudende droogte tegen te gaan. De plantdag van vorige week staat in het teken van Brabants Goud in Het Groene Woud. Binnen de stedendriehoek Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, koopt Ark landbouwgronden en vormt deze om tot natuur. Inmiddels heeft de ontwikkelorganisatie 346 hectare in bezit waarvan 50 in Savendonk.

De organisatie van de plantdag was in handen van Trees for All, die via donateurs uit het bedrijfsleven de kosten op zich nam en vrijwilligers regelde. Hiermee werkt Ark sinds 2020 samen. De honderdduizendste boom bleek een stevige haagbeuk die werd geplant door onder meer directeuren Jos Rademakers (Ark) en Simone Groenendijk (Trees for All).