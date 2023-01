ODC pakt in slotfase de volle buit

ma 30 jan, 07:30

ODC is goed uit de winterstop gekomen. In sportpark Molenwijk werd zondag het altijd moeilijk te kloppen Haarsteeg met 2-1 verslagen. Vlak voor tijd kopte Lennart Sannen de winnende treffer binnen. Het was zijn tweede doelpunt van de middag want vlak voor rust maakte hij ook al de gelijkmaker nadat de tricolores al vroeg in de wedstrijd op achterstand waren gekomen.

ODC beschikt over een jonge maar ook talentvolle groep. Voor de winterstop waren de resultaten vaak wisselvallig. Een aantal oefenwedstrijden tegen hoger geklasseerde tegenstanders liet de afgelopen weken zien dat er meer in moet zitten voor de Boxtelse ploeg. Dat zou dan als eerste te zien moeten zijn tegen Haarsteeg dat voorafgaand aan de wedstrijd op de derde plaats stond.

De tricolores begonnen sterk aan het duel. In de achtste minuut had captain Sjoerd van Lokven de 1-0 op zijn schoen. Een afgemeten dieptepass van Just van Wijk zette hem vrij voor Aaron van Engelen maar de keeper van Haarsteeg wist uiteindelijk redding te brengen. In de 22e minuut kwam ODC ongelukkig op achterstand. Bij een spaarzame uitval van de gasten kon Belmin Popara de bal nog net raken en stond Robbie Roelofs op het verkeerde been waardoor hij er net niet meer bij kon: 0-1.

GELIJKMAKER

De thuisploeg ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker. Daardoor was het achterin wel opletten want Haarsteeg was een paar keer levensgevaarlijk vanuit de omschakeling. In de 38e minuut kregen de Boxtelaren vanaf de rechterkant een hoekschop te nemen. Van Wijk slingerde de bal hard voor bij de eerste paal. Keeper Van Engelen had geen controle waarna de attente Sannen de gelijkmaker binnenknikte: 1-1.

Nog voor de pauze kreeg ODC de gelegenheid om op voorsprong te komen. Van Engelen verdedigde namens de gasten niet goed uit waarna de bal bij Van Lokven kwam die het van afstand probeerde maar net langs het lege doel schoot.

Na de thee gebeurde er aanvankelijk niet veel. Dat veranderde na ruim een uur spelen. Haarsteeg kreeg in die fase een paar goede mogelijkheden na slordig balverlies van ODC waarbij enkele Boxtelaren zich wel heel gemakkelijk uit lieten spelen. Ralf Tooren kon gevaarlijk uithalen maar doelman Roelofs bracht redding. Even later kwamen de gastheren goed weg toen Popara de bal voor het intikken had maar naast schoot. Aan de andere kant zorgden ook de tricolores voor doelgevaar.

In de 70e minuut bracht de goed ingevallen Jop Broeren Sannen in stelling maar de spits schoot naast. In de 81e minuut lanceerde Sannen aanvoerder Van Lokven. Die treuzelde te lang en strandde op de keeper. ODC bleef maar aandringen, de bal wilde er echter niet in. Zo raakte Broeren in de 82e minuut de lat na goed voorbereidend werk van de eveneens ingevallen Anir Mairouche. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel maar vlak voor tijd viel toch nog de winnende Boxtelse treffer. Een door Van Lokven genomen hoekschop werd door Sannen fantastisch buiten het bereik van de keeper ingekopt: 2-1. In de blessuretijd had het ook nog 3 - 1 kunnen worden na goed doorzetten van Mairouche maar de jongeling kon uiteindelijk met veel moeite worden afgestopt door de verdediging van Haarsteeg.

Door de winst is de ploeg van trainer Piet Drijvers gestegen naar de tiende plek op de ranglijst met elf punten uit elf wedstrijden. Zondag 5 februari gaan de tricolores op bezoek bij Nieuwkuijk, de nummer twee op de ranglijst. De aftrap is om 14.30 uur.