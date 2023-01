Passant en brandweer voorkomen autobrand

54 minuten geleden

Een passant en de Boxtelse brandweer hebben vanmiddag rond 17.30 uur waarschijnlijk een autobrand voorkomen. Een voorbijganger zag uit een aan de Bosscheweg geparkeerde auto rook komen en belde de hulpdienst.

In het voertuig bleek rechts voorin op de bodem wat te smeulen. De brandweer heeft het rokende materiaal uit de auto gehaald en met water nog wat nageblust. Dit omdat de bekleding van de bodemplaat heet was en de brandweer niet het risico wilde lopen dat de auto alsnog echt in brand zou vliegen. Na het koelen en een controle met een warmtebeeldcamera keerden de brandweerlieden terug naar de kazerne.