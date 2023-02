Carnavalsstichting De Mullukzuipertjes staat drie dagen stil bij 5x11 jaar

Een aantal betrokken inwoners stond in maart 1967 aan de wieg van het jeugdcarnaval in Gemonde. Het idee was om kinderen centraal te zetten en activiteiten te organiseren waarmee ook ouders betrokken raakten. Zodoende ontstond er een feest voor alle leeftijden. Een waarbij de sleutel nog altijd in handen is van een Jeugdprins- en prinses met gevolg. Allemaal uit groep 7 en 8 van basisschool Sint-Lambertus.

Om ook de wat oudere jeugd te blijven enthousiasmeren voor het leutfeest, zag een aantal jaar geleden The Crew het levenslicht. ,,Dat is een groep waar jongeren na de jeugdraad in verder kunnen. Bijvoorbeeld door het bouwen van een carnavalswagen. Zo proberen we het carnavalsgevoel er in te houden. Het werkt, want zo is al een carnaval..