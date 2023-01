B en W akkoord met plan voor woonzorghuis

Het te bouwen complex bestaat uit twee delen met elk 24 appartementen en is bedoeld voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Bij het plan horen tevens een tuin speciaal voor mensen met dementie, een parkeerterrein met 29 parkeerplaatsen en een strook natuur.

De welstandscommissie heeft zich al over het plan gebogen en kan zich erin vinden. Als het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd, ligt het gedurende zes weken ter inzage.

AANGEPAST

In het verleden maakten buurtbewoners meermalen hun ongenoegen kenbaar over het plan om achter de voormalige pastorie te gaan bouwen. Het project is daarom een aantal keer aangepast, onder meer vanwege de veranderende woonbehoeften in Boxtel. De projectontwikkelaar heeft e..