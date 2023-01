Reuzenpopulier in Liempde tegen de vlakte (video en foto’s)

De productieboom die doorgaans na twintig tot dertig jaar al kaprijp is, staat er al zo lang Vullings zich kan herinneren. ,,Vroeger stond er nog een boerderijtje dat mijn ouders op een gegeven moment hebben gekocht. De populier was bij de achterdeur. Op een gegeven moment moest het huis worden gesloopt. Wat er nu staat, is allemaal later gebouwd. Maar ik ben nog geboren in het oude huis en toen stond die boom er al”, zegt de 55-jarige Liempdenaar.

1,95 METER

Toen al ging het om een volwassen exemplaar. ,,We hebben de huidige doorsnee van de hoofdstam pas geleden nog vastgesteld: 1,95 meter! Hij was breder dan ik lang ben”, vertelt Vullings. ,,Maar we moesten ‘m echt om laten zagen. Er vielen takken uit en dat le..