Burgemeester neemt petitie Baroniestraat aan

43 minuten geleden

De petitie tegen het eenrichtingsverkeer in een deel van de Baroniestraat, is dinsdagavond overhandigd aan burgemeester Ronald van Meygaarden. Mede-initiatiefnemer Marion Bosgoed bood de 1.593 online handtekeningen, waarvan zo’n 55 procent anonieme, tijdens de raadsvergadering aan.

Bosgoed startte de petitie met Jolanda Vlaminckx en Marjolijn Roelofs. Zij wonen aan de omleidingsroute. Sinds het instellen van de eenrichtingsregel vervolgen automobilisten onder meer via de Annastraat en Van Hornstraat hun weg. ,,We hebben er dagelijks last van. Als er werkzaamheden zijn, of zoals in november een lekkage, zitten we praktisch opgesloten. Om een kleine groep inwoners tegemoet te komen, moeten veel mensen omrijden”, zei Bosgoed tegen de politici. Die beloofden aan de slag te gaan met de klachten.

Bewoners in de Baroniestraat hebben jaren gepleit voor minder verkeer vanwege onder andere de vervuilende lucht De maatregel is ingevoerd om verkeersbewegingen beter over de omgeving te spreiden. Deze wordt opgeheven als de dubbele spoorwegovergang sluit.