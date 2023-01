Boxtelse jongeren missen plek om elkaar te ontmoeten

De JOP zoals deze tot september 2020 aan de Dr. de Brouwerlaan in Boxtel-Oost stond. Het college gaat nu in gesprek met jongeren voor een nieuwe ontmoetingsplek.

Sohib Hussain (D66): ,,Er zijn in Boxtel bijna geen plekken meer waar jongeren graag met elkaar afspreken. Terwijl dergelijke locaties juist positief bijdragen aan hun welzijn omdat ze onder vrienden zijn.” Rinze van der Veen (SP) onderschrijft dat. In de onlangs gehouden buurtenquête onder jongeren, werd dit onderwerp vaak genoemd.

ZEECONTAINER

De fracties verwijzen in hun motie naar de succesvolle proeven met omgebouwde zeecontainers in onder meer de gemeenten Elst, Volendam-Edam en Gemert-Bakel. Het voorstel om Boxtel ook een dergelijk object aan te laten schaffen om als ontmoetingsplek te in te zetten, stuitte echter op weerstand bij de andere partijen. ,,Het gaat ons niet direct om de vorm, ons doel is om h..