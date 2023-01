Scouts bereiden zich al voor op op feest in mei en brengen boek uit

38 minuten geleden

Het duurt nog even, maar Scouting Boxtel is alvast gestart met de voorbereidingen. De vereniging geeft zaterdag 13 mei een feest voor iedereen die betrokken is of was bij Scouting Boxtel in blokhut De Wickiup. De club bestaat dit seizoen twintig jaar en heeft ter gelegenheid van het vierde lustrum een boek uitgebracht.

Tot het jaar 2000 waren er in de gemeente Boxtel liefst vier scoutingverenigingen: jongens gingen naar Pioniers ‘85, Kardinaal Lavigerie of de Sint-Paulusgroep. De meiden konden terecht bij Rosa van Lima.

Na de millenniumwisseling fuseerden de jongensclubs en gingen zij verder onder de naam Scouting2000. Voor Rosa van Lima was een samenvoeging op dat moment niet nodig maar daar kwam in de zomer van 2002 verandering in. Dus was een nieuwe wijziging aanstaande. Nadat de meidengroep besloot zich bij de jongens te voegen, zag Scouting Boxtel op 1 september 2002 het levenslicht. De groepen draaiden al een aantal jaren onder hetzelfde dak aan de Molenwijkseweg.

LEKKER DUIDELIJK

Noud van der Veer (ontwerper van het nieuwe logo) en de bedenker van de nieuwe naam Milou Schalkx mochten de openingshandeling verrichten. Zij onthulden het nieuwe naambord van de club bij blokhut De Wickiup. De naam lag voor de hand, maar was wel lekker duidelijk, merkten leden destijds op.

De namen van de voormalige clubs zijn niet geheel verdwenen. De ruimtes in de blokhut aan de Molenwijkseweg zijn namelijk vernoemd naar de opgeheven scoutingverenigingen. Dat kunnen bezoekers terugzien aan de plattegrond bij de ingang. ,,Als er binnen de club wordt verwezen naar een van de ruimtes, noemt de oude garde ze nog steeds bij de oorspronkelijke naam”, vertelt Mechteld Neggers.

Vanwege het vierde lustrum is er een boek gemaakt over Scouting Boxtel. Daarin staan allerlei verhalen over de geschiedenis van de vereniging. Dit boek is te bestellen via www.scoutingboxtel.nl/jubileum..

OUDE FOTO’S

De feestdag op 13 mei is niet alleen voor leden en vrijwilligers, maar ook voor ouders en mensen die zich in het verleden belangeloos voor de vereniging hebben ingezet. Van 10.00 tot 16.00 uur is er een programma voor de leden. Om 15.00 uur is er een korte receptie voor vaders en moeders, die zich onder meer kunnen vergapen aan oude foto’s.

Vanaf 19.00 uur is het feest in De Wickiup. Tot middernacht klinkt er muziek en tijdens de avond is er ook nog een act. (Oud-)vrijwilligers dienen zich aan te melden voor het lustrumfeest via de eerder genoemde webpagina.

ARCHIEF

Scouting Boxtel doet tevens een oproep aan iedereen die nog materialen van vroeger heeft. Naar aanleiding van het vierde lustrum is de archiefkast opgeruimd waarna het idee ontstond om mensen hiernaar te vragen. Notulen, uniformen, foto’s, badges: alles is welkom. ,,Zo kunnen we onze collectie aanvullen voor toekomstige generaties”, aldus de vereniging op haar website. Inleveren van spullen kan tijdens openingstijden van de blokhut of door een mail te sturen naar archiefkast@scoutingboxtel.nl..