Hockeyers HCL blij met nieuwe tenues

57 minuten geleden

De eerste helft van het seizoen was het al te zien op de velden van Hockeyclub Liempde (HCL). De spelers lopen er rond in gloednieuwe tenues. Echter, de afspraken met de sponsors, Sport 2000 Brabant Sports en handelsonderneming Kubus Sports, zijn nooit formeel bekrachtigd. Daar is inmiddels verandering in gekomen...

De Liempdse hockeyers zijn maar wat blij met de nieuwe kleding, zegt Claartje Zijlstra van de HCL-sponsorcommissie. ,,De tenues zijn van een nieuwe kledinglijn van Brabo Hockey. Dit is overigens een van oudsher Boxtels merk, dat is overgenomen door Kubus Sports uit Nijkerk. De outfits zijn echt veel mooier geworden. Onze blauwe clubkleur komt er fraai uit en voor uitwedstrijden hebben we mooie rode tenues.”

ALLE SPORTKLEDING

Beide vaandelteams, zowel de mannen als de vrouwen, hebben alle sportkleding gesponsord gekregen van de Boxtelse winkel aan de Clarissenstraat en de handelsonderneming uit Nijkerk. Niet alleen, shirts, maar ook broeken en trainingspakken. Zijlstra: ,,De meiden en jongens van de A1 hebben shirts ontvangen. Deze teams én de twee vaandelploegen krijgen daarnaast 50 procent korting op de Brabo hockeysticks in Boxtel, plus alle leden krijgen 20 procent korting bij Brabant Sports.”

De winkel aan de Markt in Boxtel was voorheen ook al de shirtsponsor van de Liempdse hockeyvereniging. Vanwege de goede samenwerking was een verlenging daarvan een logische stap.