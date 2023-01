Kerkgangers bidden met een dikke trui en jas aan

36 minuten geleden

De Heilig Hartparochie is bezig energie te besparen. De Nederlandse bisdommen hielden hier al voorlichtingsbijeenkomsten over. Conclusie: het kan zuiniger en gezien de energieschaarste moet het ook zuiniger. In de winter betekent dat bidden met de jas aan.

In de kerkgebouwen van de Heilig Hartparochie komt de temperatuur in vieringen namelijk tot maximaal zeventien graden Celsius. In de Sint-Petrusbasiliek ligt dat maximum aanzienlijk lager, vanwege de grootte van die kerk. Zijn de godshuizen niet in gebruik, dan daalt het kwik er naar zeven graden.

De thermostaat wordt op plekken waar gewerkt en gewoond wordt, het secretariaat, vergaderruimtes, sacristieën, slaap- en woonkamer, op negentien graden afgestemd, of nog een graadje lager. ‘s Nachts stokt de thermometer bij twaalf graden.

Behalve naar de verwarming kijkt het parochiebestuur ook met een kritische blik naar energieverslindende apparaten en lampen. Waar nog mogelijk worden die vervangen voor duurzamer exemplaren.

Kerken, meestal oud, zijn doorgaans niet vrij van tocht. De godshuizen van de Heilig Hartparochie zijn op kieren en gaten gecontroleerd. Eventuele openingen zijn gedicht.

GUNSTIG CONTRACT

Overigens valt het met de energierekening van de parochie nog wel mee. Zij heeft het geluk een gunstig contract te hebben dat nog enkele jaren loopt. Desalniettemin ziet het bestuur de noodzaak om zuinig om te springen met energie.

Er zijn dan ook heldere afspraken gemaakt met alle contactgroepen en extra thermometers opgehangen. Meten is immers weten. Daarnaast is er een werkgroep bezig om de energiereductie op lange termijn in beeld te brengen.

De bestuursleden beseffen dat het fris kan zijn in de kerken, maar zijn niet van plan collectief kussentjes, dekens of sjaals aan te schaffen. ,,Wie daar behoefte aan heeft, mag natuurlijk wel een dekentje van thuis meenemen voor persoonlijk gebruik”, aldus het bestuur. ,,Een extra trui of dikke jas volstaat waarschijnlijk ook.” De maatregelen zijn gunstig voor het milieu, voor de financiën van de parochie én voor het Smitsorgel.