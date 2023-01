CDA-prominenten naar Boxtelse hockeyclub

25 minuten geleden

Tweede Kamerlid Inge van Dijk en lijsttrekker in Brabant Erik Ronnes (beiden CDA) bezoeken vanwege de naderende Provinciale Statenverkiezingen vrijdag 3 maart het clubhuis van hockeyvereniging MEP. Zij willen daar het gesprek aangaan met inwoners over het belang van een sterk verenigingsleven en de grote woningbouwopgave.

De in Helmond geboren Van Dijk zal tijdens het bezoek aan de club op sportpark Molenwijk de focus op het verenigingsleven. Zij wil uitdragen dat de vrijwilligersorganisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het land, ook in Boxtel. De politica geeft aan zich in Den Haag hard te maken voor het versterken van verenigingen.

Ronnes, die van 2015 tot 2020 Tweede Kamerlid was, houdt zich tijdens de bijeenkomst bezig met het onderdeel wonen. De bezoekers zijn bij de politicus aan het goede adres: hij is sinds 2020 gedeputeerde in Brabant en heeft ruimte & wonen in zijn portefeuille. De provincie is een belangrijk overheidsorgaan als het gaat om uitbreidingslocaties.

De uit Boxmeer afkomstige Ronnes ziet bovendien de vraag naar verschillende woonvormen toenemen, zoals geclusterde onderkomens voor senioren en flexwoningen. Hij geeft aan initiatieven te willen stimuleren om tegemoet te komen aan de vraag naar alternatieve huisvesting.

POLITIEKE AGENDA

De politici zijn benieuwd wat volgens de bezoekers op de politieke agenda moet komen. De bijeenkomst op 3 maart in het clubhuis van MEP start om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. Alvast vragen stellen, kan via de lokale afdeling van de christendemocraten via CDABoxtel-Liempde@hotmail.com. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich vóór 24 februari aan te melden.

Een kleine twee weken na de activiteit bij hockeyclub MEP, op woensdag 15 maart, vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats.