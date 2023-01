Opvanglocatie Velder mogelijk niet direct dicht op 15 februari

De opvanglocatie op landgoed Velder tijdens de opbouw in oktober vorig jaar.

Vorige week stuurde een groep woonbegeleiders een brief naar het college van B en W en de gemeenteraad. Daarin vroeg zij de Boxtelse politici om de crisisnoodopvang langer open te houden. De PvdA/GroenLinks-fractie wilde tijdens de raadsvergadering van deze avond weten of er echt geen verlenging mogelijk is.

De burgemeester gaf daarop aan dat er vooralsnog wordt vastgehouden aan de afgesproken einddatum: ,,De overheid moet immers betrouwbaar zijn. Vanuit de veiligheidsregio is echter de vraag gekomen om de einddatum iets op te rekken, vooral omdat het niet mogelijk is om alle bewoners van de locatie in een keer te verhuizen.”