‘Ik kan mijn club SP niet in de steek laten’

De Boxtelse socialisten hebben een paar flinke klappen moeten verwerken te afgelopen jaren. Zo overleed voorzitter Willem van Meurs in juli 2021. En afgelopen najaar stierf voormalig wethouder en politiek voorman Eric van den Broek onverwachts op 51-jarige leeftijd.

De afgelopen anderhalf jaar was Frans Sannen de acterend preses van de SP. Maar die is dinsdag beëdigd als raadslid. Beide rollen uitvoeren werd te veel van het goede. Uiteindelijk werd er toenadering gezocht bij Van de Ven, die tussen 2010 en 2020 als fractielid actief was. ,,De raad zou een te grote belasting vormen, het voorzitterschap valt beter te behappen. En ik kan mijn club toch niet in de steek laten...!”