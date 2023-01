Turnsters Tabitta strijden om kwalificatie voor NK

di 24 jan, 16:57

Turnster Eva Roos, lid van het Boxtelse Tabitta, sleepte zondag 15 januari in Vianen goud in de wacht. Er was daar voor junioren en senioren een kwalificatiewedstrijd voor de halve finale van het NK. De middenbouw niveau 4 van Tabitta won zaterdag 21 januari goud tijdens een regiowedstrijd in Valkenswaard.

Het kwalificatietraject omvat voor de turnsters drie wedstrijden. Die in Vianen was de tweede. In de eerste had Roos ook al goud behaald, zij staat dan ook bovenaan in haar klasse.

Junioren Fenna Bergman, Maissam Bezbiz, Esmee Komen en Fenne Scheffer komen uit in de tweede divisie. Zij verschenen zaterdag 14 januari in de turnhal. Fenna behaalde het hoogste punt op balk en eindigde na vier toestellen als achtste. Maissam en Esmee werden negende, Fenne eindigde als elfde. In de tussenstand na twee kwalificatiewedstrijden staat Maissam op de veertiende plaats, Fenna is vijftiende, Esmee achttiende en Fenne tweeëntwintigste. Er mogen 26 turnsters door, zij staan er dus goed voor.

Jade Roovers (senioren, derde divisie) miste door blessureleed de eerste kwalificatiewedstrijd, maar kon in Vianen weer turnen en werd zevende. In de tussenstand staat ze 35e. Om zich te plaatsen voor de halve finale van het NK moet ze na drie wedstrijden bij de eerste 24 eindigen.

Wiese van den Eertwegh kon zich door een blessure niet optimaal voorbereiden op deze wedstrijd. Ze eindigde 15 januari als twaalfde bij de junioren, eerste divisie. Ze staat vooralsnog veilig op de 23e plaats, er mogen in haar categorie dertig deelnemers een ronde verder.

VALKENSWAARD

De middenbouw niveau vier van Tabitta turnde zaterdag 21 januari de eerste wedstrijd van het seizoen, een regionale. Maud de Bie, Isis van der Heijden, Hailey Kuijten, Eva Prent, Nikkie Schalkx en Julia van de Wal namen als team een gouden plak mee naar huis. Komend weekend, 28 en 29 januari, zijn in Tilburg de kwalificatiewedstrijden van de middenbouw niveau 2 en jeugd divisie 2.