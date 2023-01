Het gemeentehuis staat in de steigers. Er is een daklekkage op zolder en verschillende kilgoten en dakpannen worden vervangen.

Liempdse aannemer herstelt lek in gemeentehuis

28 minuten geleden

Een deel van het dak van het gemeentehuis lekt. Daarom staat het gemeentelijke monument aan de kant van de Markt in de steigers.

De kilgoten zijn aan vervanging toe. De afvoer in de hoeken van de daken vertoont gebreken. Deze is overigens niet in gebruik. Er worden overigens ook enkele dakpannen vervangen.

De lokale aannemer, Bouwservice Liempde, is dezer dagen aan het werk boven de oude raadzaal van de gemeente Boxtel. Die wordt nog wel eens gebruikt voor formele momenten en bijeenkomsten met de pers. De politieke discussies vinden al 25 jaar plaats in het in 1998 opgeleverde, glasrijke gebouw aan de Dr. Van Helvoortstraat.

Het gemeentehuis werd in 1936 gebouwd volgens de Delftse school en is daarmee bijna negentig jaar oud.