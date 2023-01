Judoclub Liempde kan prijzenkast weer vullen

di 24 jan, 12:32

Drie jeugdkampioenen, twee keer zilver en een derde plek: Judoclub Liempde kan met trots terugkijken naar afgelopen weekend. Collin van Dijk deed voor het eerst in vijf jaar weer mee aan een groot judotoernooi. Met succes: hij werd tweede.

Het Limes Talententoernooi in Bodegraven op zondag begon voor de Liempdse judoka nog niet optimaal. Hij moest weer wennen aan de wedstrijdspanning. De eerste partij in de klasse tot 73 kilo ging dan ook verloren. Het was echter ook een tegenstander van formaat, die later ook kampioen zou worden en al mee bleek te trainen in Papendal, het landelijke centrum voor topsporters.

Het verlies was misschien onnodig, maar daarna gingen alle remmen los. Van Dijk won al zijn wedstrijden op ippon. De Liempdse judoka pakte naast de zilveren trofee ook dertig punten voor het dan-examen. Als hij er honderd heeft, mag-ie op voor zijn derde dan.

De competitie in Zuid-Holland bleek een fraaie warming-up voor komende zaterdag 28 januari. Van Dijk doet mee aan Zuid-Nederlandse kampioenschappen in Gilze.

UITBLINKERS

Een kleine zeventig kilometer van Bodegraven verwijderd, lieten dezelfde dag liefst elf jonge judoka’s van de Liempdse vereniging zien wat ze in hun mars hebben. Tijdens het Langstraat-toernooi in Kaatsheuvel waren Niene van den Bogaard en Lucas Klomp de uitblinkers: zij werden respectievelijk eerste en derde. Door middel van goede technieken verrasten zij hun tegenstanders met regelmaat.

Ook Tijme Simons werd kampioen. Luuk Jacobs behaalde nog een tweede plaats. Sijmen van Berkel, Brent van der Pasch, Juan Schuurmans, Daan van Breugel, Ruben van Leusden en Zoë de Bresser wonnen weliswaar geen beker, maar toonden veel wilskracht op de mat.