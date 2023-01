Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven

57 minuten geleden

Door een incident in Eindhoven rijden er deze ochtend geen treinen tussen Boxtel en de Lichtstad.

De NS doet geen uitspraken over wat er in Eindhoven is voorgevallen. Maar er zijn hulpdiensten bij betrokken waardoor het niet mogelijk is de treinen te laten rijden. De NS verwacht dat een en ander tot in ieder geval 12.00 uur zal duren. De dienstregeling wordt aangepast, reizigers kunnen voor meer informatie terecht op de website van de spoorwegmaatschappij.