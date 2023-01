Gemondse Quiz met hilarische opdrachten: kaartenhuis ‘bouwproject’ voor mensen met vaste hand

Naast tal van vragen om te beantwoorden, kregen de spelers ook opdrachten te vervullen. Daar hoorde het maken van een kijkdoos bij. Van der Schoot: ,,Die taak hadden we de teams twee weken geleden al meegegeven. Een team kwam met een mobiele telefoon in een virtual reality-bril, daarmee kun je foto’s en filmpjes driedimensionaal zien. Een heel bijzondere uitwerking. Ook was er een kijkdoos met een QR-code, waarmee je extra informatie over de voorstelling kreeg.”

De kerk en de kiosk kwamen vaak in de creaties voor, net als de Hooibrug, maar ook Gemondenaren bevolkten de kijkdozen. Van der Schoot: ,,We zagen bijvoorbeeld de postbode voorbijkomen.”