Taverbo schrijft voor seizoensstart al geschiedenis

38 minuten geleden

Liefst drie teams van Taverbo-2M starten de tafeltenniscompetitie op landelijk niveau, een unicum in de clubhistorie. Vrijdag begint het voorjaarsseizoen.

Nadat het eerste team zich afgelopen najaar handhaafde in de tweede divisie, promoveerde ook de reserveploeg naar het derde niveau van Nederland. Afgelopen najaar werd ook de derde formatie van de Boxtelse vereniging kampioen. Die komt uit in de derde divisie.

Bij de club in sportpark Munsel, waar de sportieve prestaties worden afgewisseld met gezelligheid, start vrijdag 27 januari de voorjaarscompetitie. Om 20.00 uur begint de derde ploeg aan het avontuur op landelijk niveau.

Daags erna mogen het eerste en tweede team zich laten zien in de tweede divisie. De vaandelploeg speelt om 17.00 uur tegen Vriendenschaar in Gouda. Op hetzelfde niveau speelt het tweede team om 14.00 uur uur in Bergeijk tegen Wilvo/ttv.

Wie de tafeltennissport een keer wil uitproberen, kan een aantal keer meespelen bij de vereniging in de accommodatie aan de Voetboog 12. Zowel recreanten als wedstrijdspelers komen er aan hun trekken. En voor de jongste jeugd (vanaf zes jaar) is er op dinsdag- en donderdagavond een speciale startersgroep onder begeleiding van ervaren trainers. Meer informatie: www.taverbo.nl of 06-47 87 16 01.

Programma senioren

Vrijdag 27 januari (20:00 uur): Taverbo 3 - Hutaf 1; Taverbo 5 - TTCV Van Herwaarden 4; Taverbo 6 - Flash 4; Taverbo 7 - Schijndel 1; Taverbo 9 - Flash 9; Taverbo 10 - HTTC H’waarden 1.

Zaterdag 28 januari: Vriendenschaar 1 - Taverbo 1 (17:00 uur); Wilvo/ttv Bergeijk 1 - Taverbo 2 (14:00 uur); Wilvo/ttv Bergeijk 2 - Taverbo 4 (14:00 uur); Taverbo 8 - Kruiskamp 81 3 (16:00).

Programma jeugd

Zaterdag 28 januari (12:30 uur): Stiphout 2 - Taverbo 1.