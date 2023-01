Van de sanitairtent op het terrein van de crisisnoodopvang op Velder is weinig meer over na de brand van gisteravond.

Brand op crisisopvang Velder legt sanitaire ruimte in as

34 minuten geleden

Op het terrein van de crisisnoodopvang op landgoed Velder is vannacht een sanitair gebouw in vlammen opgegaan. Rond kwart voor elf gisteravond werd de brand ontdekt en direct de brandweer gealarmeerd. Toen die arriveerde stond de tent al in lichterlaaie.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Een woordvoerder van de gemeente Boxtel laat echter al wel weten dat van opzet geen sprake lijkt. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van het nog lopende onderzoek naar de oorzaak. ,,De brandweer heeft de tent gecontroleerd laten uitbranden en gezorgd dat het vuur zich niet kon verspreiden naar andere gebouwen”, aldus de woordvoerder. Er vielen geen gewonden, maar voor de vluchtelingen die de brand hebben gezien is slachtofferhulp geregeld.

De crisisnoodopvang bestaat uit zo’n honderd woonunits met daaromheen grote tenten voor eten, onderwijs en entertainment. Maar er staan aan weerszijden van het terrein ook verschillende tenten waar de in totaal 450 vluchtelingen zich kunnen wassen en douchen. De ruimte die nu in vlammen op is gegaan, was er daar een van. Daardoor waren er minder douches beschikbaar en dus is zaterdag snel besloten om een nieuw sanitair gebouw op te tuigen.

De vluchtelingen mogen nog tot in elk geval 15 februari op Velder blijven. Deze week deden de woonbegeleiders een schriftelijke oproep naar de Boxtelse politiek om de noodopvanglocatie langer open te houden. Vooralsnog geeft de gemeente aan die oproep geen gehoord. Volgens de afspraken die zijn gemaakt moet het kampement komende week weer verdwijnen vanwege het broedseizoen en voor de geplande festivals die daarna volgen.