The Mono Kids is de nieuwe band van de muzikale Boxtelaar Michel Geelen.

Deels Boxtelse band The Mono Kids brengt EP uit

38 minuten geleden

Boxtelaar Michel Geelen is actief (geweest) in veel bands, die hij vaak zelf opricht. Zo vormt hij nu samen met de Eindhovense Roelof van Driel The Mono Kids, een punk noise-duo. De eerste EP is nu uit.

De twee muzikanten kennen elkaar van de Boxtelse band Death Star Discotheque, die eind vorig jaar ophield te bestaan. Die formatie speelde veel in het Nederlandse clubcircuit en bracht diverse singles uit. The Mono Kids is eigenlijk een voortzetting van de muzikale lijn die Death Star Discotheque heeft ingezet, maar dan meer punk.

Het duo treedt vanaf februari op in het kader van ‘The my little pony’-tour en is op Hemelvaartsdag, 18 mei, te zien tijdens Church Open Air in café De Kerk in Boxtel. De EP telt drie liedjes en is digitaal te beluisteren via onder meer de muziekstreamingsdienst Spotify.