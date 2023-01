Theo na beenamputatie: ‘Ons hele leven is compleet veranderd’

Theo en Nelie waren altijd actief en sportief. Yoga, wandelen, de sportschool. Veel Boxtelaren kunnen het stel (her)kennen van de talloze wandelingen die zij, gewapend met een rugzak, in de omgeving maakten. Dat deden ze ook ver over de grens. ,,Wij hebben namelijk ook veel gewandeld in Indonesië, Peru, de Dolomieten, Marokko, Jordanië en meer. We zijn overal geweest”, vertellen ze samen. Het was echt een gezamenlijke passie. Met de nadruk op wás.

Vanuit het niets werd Theo vorig jaar overvallen door een onbeschrijflijke pijn in zijn linkerbeen. ,,Ik ging al dertig jaar tweewekelijks naar de sportschool in Boxtel. Toen ik na het sporten mijn schoenen wisselde gebeurde er iets raars in mijn lijf. Dat kan ik niet omschrijven. Toen ik vervo..