Amnesty zoekt collectanten

do 19 jan, 14:22

Ook in Boxtel wordt van 12 tot en met 18 maart de jaarlijkse collecte voor mensenrechtenorganistatie Amnesty International gehouden. Frans Rovers, de plaatselijke coördinator van de inzameling, zoekt vrijwilligers om in diverse wijken langs de deuren te gaan.

Amnesty International voert wereldwijd actie voor vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid en neemt geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Daarom is de organisatie geheel afhankelijk van giften.

Belangstellenden die in Boxtel, Lennisheuvel, Esch of Liempde willen collecteren of meer informatie wensen, kunnen contact opnemen via telefoonnummer (0411) 60 74 20 of e-mail: fransrovers@gmail.com.