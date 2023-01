Leuke uitjes in Boxtel voor een klein budget

Woon je in de omgeving van Boxtel en wil je er graag eens op uit? Lees dan snel verder. Hieronder vind je namelijk een aantal leuke uitjes die je gratis of tegen een kleine vergoeding kunt doen. Het leven is immers al duur genoeg. Je doet vast al je uiterste best om zoveel mogelijk zuinig te leven zoals met led-lichten in je woning, maar wat veel mensen niet weten is dat je op leuke uitjes ook geld kunt besparen. Met jonge kinderen ben je voor het grootste deel afhankelijk van de weekenden en de vakanties waarin deze uitjes nog eens drie keer zo duur lijken te zijn. Wil je weten welke uitjes je met een beperkt budget kunt doen? Lees dan verder!

Het allermooiste is natuurlijk als je helemaal geen geld hoeft uit te geven aan een uitje en toch plezier met elkaar kunt beleven. Zeker met kinderen is dit prima te doen. Als je goed bekend bent in Boxtel, kun je bijvoorbeeld een speurtocht uitzetten voor je kinderen en deze met elkaar doen. Je kunt dan bijvoorbeeld ook Uitkijktoren Tour de Frans gratis beklimmen. Vanaf Tour de Frans heb je een prachtig uitzicht op een groot deel van het natuurgebied de Kampina. Van half augustus tot half september kun je hier genieten van een unieke natuurlijke schoonheid, namelijk de paarse heide. Dit is een unieke kans om deze prachtige natuurwonderen te bekijken en te genieten van de rust en schoonheid die de Kampina te bieden heeft. Als je zelf iets lekkers en iets te drinken mee neemt van thuis is het feest compleet en hoef je geen dure aankopen te maken in een restaurant. Onderweg kun je Kinderboerderij Boxtel gratis bezoeken.

Kinderboerderij Boxtel

De Kinderboerderij in Boxtel heeft als doel om kinderen een groter respect, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor (huis)dieren, natuur en de samenleving aan te leren. Dit doen ze door kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders de mogelijkheid te bieden om op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in contact te komen en te leren over de verzorging van dieren in hun directe leefomgeving. Daarnaast is de Kinderboerderij ook een plek waar bewoners van Boxtel Oost, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en zo bijdragen aan een groter gevoel van samenhang in de wijk. De entree is geheel gratis!

Let op aanbiedingen in Boxtel

Via verschillende sites kun je ook met aanbiedingen goedkopere tickets krijgen. Zo heeft het Oertijdmuseum soms mooie aanbiedingen waardoor je toch een keer een bezoekje kan brengen zonder dat je meteen je hele maandbudget kwijt bent aan één uitje. Mocht je van theater, muziek, kunst en cultuur houden dan kun je in Boxtel terecht bij Podium Boxtel. Hier kun je verschillende betaalbare voorstellingen zien. Ook kun je er al voor zeven euro naar de film. Het is dus zeker de moeite waard om de aanbiedingen op de aanbiedingssites maar ook op de websites zelf, goed in de gaten te houden. Dus, ben jij momenteel op zoek naar betaalbare of gratis uitjes in Boxtel? Raadpleeg de volgende keer dat je erop uitgaat eerst even dit artikel. Op deze manier kun je met een beperkt budget een hele leuke dag beleven. Veel plezier!