Geldmaat op de Markt rond 9 februari terug

De hele operatie is in gang gezet omdat de ruimte aan de achterkant van de ‘flappentap’ aangepast moest worden. Margo van Wijgerden namens Geldmaat: ,,De verbouwing maakt het makkelijker voor onze mensen om bij de automaat te komen, bijvoorbeeld voor onderhoud.”

Daarnaast maakt Geldmaat de beveiliging van de machine up-to-date. Van Wijgerden: ,,Dat is gebruikelijk, we actualiseren de veiligheidsmaatregelen van onze automaten van tijd tot tijd.”

Het apparaat op de Markt was bovendien aan vervanging toe, geeft Van Wijgerden aan. ,,We combineren de ene klus met de andere. Het karwei duurt ongeveer een maand. Het is de bedoeling dat de Geldmaat 9 februari terugkeert, maar ik houd altijd een slag om de arm. Er kan iets tegenzitten en dan word..