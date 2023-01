Vion verwelkomt Peter van Deursen

wo 18 jan, 14:14

Vleesverwerker Vion in Boxtel maakt vandaag de benoeming bekend van Peter van Deursen als lid van de raad van commissarissen.

Na afronding van zijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam trad Van Deursen in dienst bij Cargill, waar hij meerdere internationale managementfuncties vervulde op het gebied van operational excellence, transformaties, overnames, risicomanagement en het managen van talenten en teams. De laatste jaren was hij bij Cargill wereldwijd verantwoordelijk als President Global Starches, Sweeteners & Texturizers.

Sinds 1 januari bestaat de raad van commissarissen van Vion Food Group uit Theo Koekkoek (voorzitter), Rogier Jacobs (vicevoorzitter), Marieke Bax, Peter Broeckx, Cis van Doninck en Peter van Deursen.

Vion is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland, Duitsland en België en verkoopondersteunende en vertegenwoordigingskantoren kantoren in zestien landen. In 2021 behaalde Vion met circa 12.000 werknemers een omzet van 4,6 miljard euro. Het hoofdkantoor is gevestigd op het Boxtelse bedrijventerrein Ladonk.