De brandweer is bezig de garage in de Prins Hendrikstraat te blussen.

Brand legt garage en auto in Prins Hendrikstraat in de as

29 minuten geleden

Een auto-accu aan een lader heeft volgens een politieagente de brand veroorzaakt die dinsdagmiddag rond tien voor half zes in de Prins Hendrikstraat, tegenover de parkeerplaats nabij de Zwaanse Brug, woedde. De vlammen verwoestten een garage en een auto. Er vielen geen slachtoffers.

De hoogbejaarde bewoner (93) van het naast de garage gelegen huis ademde rook in en werd door ambulancemedewerkers gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen in. De garage en de auto bleken niet te redden. De straat was enige tijd afgesloten voor verkeer, de politie hield omstanders achter een lint.