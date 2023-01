Kèk Liemt herstelt toponiemenbankjes in buitengebied

Diverse organisaties wilden zo’n tien jaar geleden met de meubelstukken de cultuurhistorische elementen van het landschap benadrukken. Wie vanuit Liempde bijvoorbeeld richting buurtschap De Vleut gaat, komt in de laatste bocht van de Hamsestraat zo’n bankje tegen: Lyemderwaut staat er met grote letters op. Een historische verwijzing naar Liempde, maar ook naar de omgeving, waarvan de erfgoedvereniging vermoedt dat ‘waut’ staat voor woud of hout.

Maar ook in De Geelders aan de Schutstraat is een zitobject te vinden: de Gheerlaer. Het toponiem verwijst naar een deel van het natuurgebied en is ook de naamgever van het leembos nabij buurtschap Kasteren. Het woorddeel ‘laer’ slaat op een ontginning in het bosrijke gebied. ‘Gheer’ is weer..