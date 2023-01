Boxtelse rugbyers beuken zich door defensie Vets

47 minuten geleden

De rugbyers van Ducks/Oysters doen mee aan de play-offs om het kampioenschap in de derde klasse. Het team won uit bij Vets in Valkenswaard de eerste wedstrijd in deze korte competitie met 7-29.

Van meet af aan nam de Boxtels/Oisterwijkse combinatieploeg het initiatief. De gasten hadden letterlijk de wind in de rug. Nadat eerst een try werd afgekeurd, forceerde Max van der Vleuten een doorbraak. Hij speelde de bal op het juiste moment af naar Wouter Puts die de 0-5 scoorde. Matz Kemna benutte de conversie en zorgde voor 0-7.

De bezoekers bleven aanvallen en Van der Vleuten zette een penalty om in een try. Dit betekende een 0-12 voorsprong. Met deze stand gingen de ploegen rusten.

Na de pauze streden de gasten met vier verse krachten verder. De thuisploeg domineerde nu echter, zijn fullback bracht de stand op 7-12.

Ducks/Oysters-aanvoerder Stijn van de Loo beantwoordde het offensief van Vets na twintig minuten. Samen met derderijers Mauro Saccomani en Van der Vleuten zette hij een counter op. Van der Vleuten scoorde: 7-17. Het team uit Valkenswaard bleek moegestreden, de bezoekers bepaalden verder het spel. Twee tries volgden: Van der Vleuten completeerde zijn hattrick, Remco Vaes deed met een solo nog een duit in het zakje. Eindstand: 7-29.

SHIRT

Een dag eerder, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de rugbyclub in Boxtel, bood oud-Ducksspeler en oud-international Jurgen Jorna zijn Oranje-shirt aan de club aan. Nu hij weer in Boxtel woont, hoopt de vereniging dat hij in de toekomst zijn ervaringen wil delen met de jeugdspelers van Ducks. Zondag 22 januari speelt Ducks/Oysters om 14.00 uur thuis tegen The Pigs uit Arnhem.